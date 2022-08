Camilla Soru (Pd), "non sono Chiara e non mi candido" - Sardegna

"Il mio nome è Camilla, non Chiara, e non è mai stato fatto per un posto nella lista del Pd alla Camera, né ho chiesto a nessuno di farlo". Così in una nota Camilla Soru, consigliera comunale del Pd a Cagliari, a proposito delle indiscrezioni di stampa che parlano di una Chiara Soru in corsa per le elezioni politiche, sul proporzionale per la Camera in Sardegna. "Non sono in campo - chiarisce la figlia dell'ex segretario regionale Dem Renato - se non per fare una grande campagna elettorale e continuare a lavorare per Cagliari e per la Sardegna dal Consiglio comunale della mia città".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna