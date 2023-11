Cameriere di 41 anni ucciso in strada, indagato il collega

L’omicidio risale allo scorso weekend . A Palermo- nella notte tra venerdì e sabato- Badr Boudjemai, un cameriere di 41 anni, è stato ucciso in strada a colpi di pistola.

Dopo ore di indagini c’è un sospettato, che è stato fermato dalle forze dell’ordine. Sarebbe un collega della vittima, un cameriere tunisino di 32 anni. I carabinieri sono arrivati a lui grazie alle telecamere di video sorveglianza e le immagini non lascerebbero alcun dubbio. Non si sa nulla del movente, ma alla base dell’estremo gesto ci sarebbero problemi sul lavoro tra i due.

Badr, che lascia una moglie e due bambini, stavo facendo ritorno a casa dopo il turno di lavoro, ma i colpi inferti alle spalle dal revolver non gli hanno lasciato scampo. Secondo il datore del lavoro della vittima, non aveva mai creato alcun problema nè a lui nè ai colleghi e aveva lavorato in altri locali palermitani. Intanto, l’accusato è stato interrogato a lungo insieme ad altre persone e si attendemmo gli sviluppi di questa triste vicenda.