La prima seduta di Camera e Senato è convocata per oggi, giovedì 13 ottobre alle 10 e alle 10,30, ma già da lunedì deputati e senatori, soprattutto quelli eletti per la prima volta, hanno varcato i portoni dei due palazzi per l’adempimento delle incombenze burocratiche.

L’avvio ufficiale della XIX legislatura è alle porte. E al massimo entro sabato prossimo, ma appare plausibile già per questa mattina – sempre salvo sorprese dell’ultimo minuto – si conosceranno i nomi di entrambi i nuovi presidenti dei due rami del Parlamento. Dunque, si va verso un’elezione a tempi di record. Numeri alla mano, l’ampia maggioranza incassata dal centrodestra al Senato lascia infatti prevedere che già oggi, al primo scrutinio, sarà eletto il successore di Elisabetta Casellati. Per conoscere il successore di Roberto Fico, invece, si dovrà attendere la giornata di venerdì, quando si procederà al quarto scrutinio.

