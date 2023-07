Camera di commercio: diciotto seminari per diventare “Eccellenze in Digitale”

Oristano

Domani 6 luglio il primo appuntamento online

Dalla Camera di Commercio di Cagliari- Oristano diciotto appuntamenti per sostenere la formazione degli imprenditori, i lavoratori e le persone in cerca di occupazione grazie allo sviluppo delle competenze digitali.

Inseriti nell’ambito di “Eccellenze in Digitale”, il progetto di “Unionecamere” supportato da Google, i seminari – sia online che in presenza – dei Punti impresa digitale delle Camere di commercio offrono delle competenze specifiche per l’uso corretto degli strumenti digitali, supportando il sistema economico e mantenendo viva la competitività delle aziende, senza dimenticare i problemi più attuali come le minacce dal web.

I 18 incontri formativi saranno organizza nel corso del 2023 enei primi presi del 2024: giovedì 6 luglio l’appuntamento è con il primo webinar dei “Summer meetings – Vela, vento e competenze per competenze per condurre la tua impresa al successo online!”. A partire dalle 10 si parlerà del potenziale delle “landing page” (pagine di destinazione) per catturare l’attenzione degli utenti.

“Fondamenti essenziali della SEO – aggiornamenti recentissimi e strategie per il massimo raggiungimento online “ sarà invece il tema del seminario online del 27 luglio, sempre alle 10.

Agosto si aprirà con il webinar del 10 dal titolo “Dal profilo aziendale alla pagina locale: sfrutta al meglio le opportunità dei social network”, allo stesso orario.

I seminari online sono rivolti agli imprenditori, al personale aziendale, ai tirocinanti d’azienda, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e alle persone in cerca di occupazione.

È possibile iscriversi attraverso la pagina dedicata del sito della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano (qui il link ).

Al termine dell’incontro ogni partecipante riceverà un attestato.

Mercoledì, 5 luglio 2023