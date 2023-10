Cambio in turni e orari degli ASCoT di Villaurbana e San Vero Milis

Oristano

Informazioni dalla Asl 5

Due aggiornamenti sugli ASCoT di Villaurbana e San Vero Milis: previsti dei cambi negli orari e giorni d’apertura.

Villaurbana. Domani, mercoledì 18 ottobre, l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale in via Ottorino Angius, 5, anticiperà la chiusura, inizialmente prevista alle 14, alle 12,30. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di famiglia di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia.

San Vero Milis. Da questa settimana l’ASCoT di via Santa Barbara 13, non aprirà più il giovedì dalle 9 alle 14, bensì il venerdì dalle 15 alle 19. Invariati gli altri due turni: il lunedì dalle 15 alle 20 e il mercoledì dalle 15 alle 19. L’ambulatorio è rivolto ai pazienti senza medico di famiglia di San Vero Milis, Zeddiani e Narbolia.

Gli ambulatori. Sono 24 gli ASCoT nella provincia di Oristano: Allai, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaurbana, Zeddiani.

I cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito www.asl5oristano.it per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

