Un altrettanto grande ringraziamento deve essere rivolto all’assessore uscente Tiziana Mori che, chiamata dal sottoscritto nel 2019 nella veste di assessore tecnico ha saputo egregiamente guidare l’assessorato prestando la propria professionalità alla nostra comunità per il tempo che è stato necessario: rimarrà una granitica stima nei suoi confronti nella convinzione possa continuare ad adoperarsi in altre vesti nell’interesse della nostra coalizione e della nostra comunità”.

Cambio in giunta a Monserrato. Via Tiziana Mori, alle Politiche sociali arriva Claudia Lerz. “Con grande piacere diamo il nostro benvenuto e un enorme augurio di buon lavoro al neo assessore alle Politiche Sociali dottoressa Claudia Lerz, una persona che è già stata capace di dare tanto alla nostra coalizione con la sua candidatura nelle nostre liste e con il suo apporto nella formazione del nostro programma elettorale e di mandato”, annuncia il sindaco Tomaso Locci, “ora è arrivato il suo momento di aiutarci a realizzarlo. Una professionalità che ha già avuto modo di distinguersi in campo sociale nella nostra comunità e che avrà sicuramente modo di confermare a capo dell’Assessorato che è chiamata a dirigere politicamente, conferendo nuovi stimoli e nuovo entusiasmo.

