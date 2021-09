Cambio di guardia ai vertici della compagnia di Villacidro: il tenente Francesco Capula è il nuovo comandante

Il Tenente Colonnello Cassarà, ringrazia i cittadini, i rappresentanti delle altre Istituzioni ed i collaboratori per la vicinanza e la preziosa collaborazione, e “con un po’ di dispiacere” lascia la Sardegna per assumere il Comando della prestigiosa Compagnia Carabinieri di Lucca.

Nel periodo del suo mandato, la Compagnia ha svolto diverse attività d’indagine, tra le quali spiccano le operazioni “Red Store” e “Regina”, a seguito delle quali sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, armi, refurtiva e sono stati arrestati gli autori di una rapina in abitazione commessa in pregiudizio di una coppia di anziani. Prioritaria in questi quattro anni l’attività di contrasto al fenomeno degli incendi di autovetture ed ai furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali, dove sono stati raggiunti importanti risultati.

