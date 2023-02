Cambio alla presidenza dell’Anmco. Nel direttivo i cardiologi oristanesi Gianfranco Delogu e Simona Aramu

Cagliari

Congresso regionale e votazioni a Cagliari

Arriva da Sassari la nuova presidente regionale dell’Anmco, l’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. Cristiana Denurra prende il posto dell’oristanese Gianfranco Delogu. Il direttore della Struttura complessa di Cardiologia e Utic dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale è stato comunque confermato nel direttivo, come rappresentante del Medio Campidano.

Il congresso regionale dell’Anmco si è tenuto lo scorso fine settimana al T Hotel di Cagliari. Per il territorio di Oristano è stata eletta Simona Aramu, che ha preso il posto in consiglio lasciato da Franca Liggi.

Il direttivo è completato da Elena Picoi in rappresentanza di Olbia, Tanuccia Secci di Nuoro, Laura Sau per l’Ogliastra, Stefano Mamelli e Rosa Manzi per Cagliari e Ilaria Mereu in rappresentanza di Carbonia.