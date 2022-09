Cambio al vertice della Capitaneria di porto di Oristano - Sardegna

Cambio al vertice della Guardia costiera di Oristano. Il capitano di Fregata Matteo Gragnani, lascia l'incarico e arriva a Cagliari e al suo posto subentra il capitano di Fregata, Federico Pucci, proveniente dalla Capitaneria di Porto Torres dove ricopriva l'incarico di comandante in seconda.

Questa mattina a Oristano, nel piazzale retrostante il municipio del Comune di Santa Giusta, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegna. In rappresentanza del Direttore marittimo, capitano di Vascello, Matteo Valente, era presente il capitano di vascello Domenico Loffredo che, riportando il pensiero del Direttore marittimo, si è complimentato con il comandante uscente per il lavoro svolto e per gli obiettivi raggiunti dalla Guardia di costiera di Oristano.



Fonte: Ansa Sardegna