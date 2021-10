Positivo il bilancio dell'ufficiale uscente, il nuovo comandante arriva da Mestre

QUARTU. Cambio al vertice della Compagnia carabinieri di Quartu. Va via il tenente colonnello, appena promosso di grado, Valerio Cadeddu e arriva il capitano Michele Ricci. Quattro anni intensi, quelli trascorsi dal colonnello Cadeddu al comando del presidio territoriale dell’Arma nella terza città per numero di abitanti della Sardegna, proveniente dal comando della Compagnia di Villacidro, dove ha lasciato in tutta la popolazione e nei comuni della giurisdizione un ricordo di grande stima che a distanza di tempo è più che mai viva. Nato nel cuore della Marmilla (Villanovaforru) e figlio di un maresciallo maggiore dell’Arma di cui è l’orgoglio (reciproco), è laureato in giurisprudenza ed è, come tiene sempre a precisare, un tifoso sfegatato del Cagliari, di cui è stato da ragazzo un ultra della curva. Nella vetrina del suo ufficio spicca sempre la sciarpa rossoblù.

In questi quattro anni a Quartu Non sono mancati gli episodi che sono andati oltre la routine ormai radicata come ovunque dello spaccio di droga, dei furti, degli incendi d’auto, dei maltrattamenti in famiglia, tutti comunque affrontati e spesso risolti positivamente. Quattro gli omicidi avvenuti, tutti risolti a tempo di record con l’arresto degli autori. Adesso il colonnello Cadeddu va prestare servizio alla Legione di Cagliari come capo della sezione Disciplina e Contenzioso.

A guidare la Compagnia di Quartu c’è da qualche giorno il capitano Michele Cerri, toscano di Livorno, in precedenza ai servizi operativi nel Battaglione di Mestre e al nucleo radiomobile delle Compagnie di Gela e poi Massa Carrara.