Cambiare le regole per fermare la violenza di genere: un incontro ad Aidomaggiore

Aidomaggiore

Iniziativa della Consulta giovani

Le regole che seguiamo reggono la disuguaglianza che viviamo ogni giorno. Questo il titolo dell’incontro promosso dalla Consulta giovani di Aidomaggiore in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

L’appuntamento è per il 25 novembre alle 16,30 nel Centro di aggregazione sociale di via Cagliari. Interverranno il CPM (Centro italiano per la promozione della mediazione) di Cagliari e il collettivo femminista di Terralba “InterFemme”.

Collaborano all’evento il Centro antiviolenza Donna Eleonora di Oristano, l’Ufficio di assistenza sociale, il Comune e la biblioteca di Aidomaggiore.

Giovedì, 23 novembre 2023

