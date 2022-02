Cabras

Si ferma il programma #A_Scuola_Sicuri

A Cabras stop al calendario di #A_Scuola_Sicuri, il progetto di screening anti-Covid della popolazione scolastica avviato a sostegno delle famiglie dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e la primaria.

L’annullamento dei prossimi appuntamenti si è reso necessario perché sono da oggi in vigore le nuove normative ministeriali in ambito educativo, scolastico e formativo, in presenza di casi di positività al Covid-19. In virtù della modifica alle precedenti prescrizioni – che prevede fra l’altro il ritorno alle lezioni in presenza per gli alunni asintomatici posti in quarantena – occorre che anche le procedure finora adottate si adeguino a quanto previsto dal Ministero della Salute.

Il Comune di Cabras ha fatto sapere che a partire da oggi – lunedì 7 febbraio – sono dunque annullati gli appuntamenti già inseriti nel calendario, perché gli alunni asintomatici, posti in quarantena per l’emergere di un caso di positività nella scuola dell’infanzia e due casi nella primaria, hanno potuto riprendere regolarmente le lezioni.

“L’impegno dell’amministrazione comunale al fianco del mondo della scuola proseguirà senza sosta”, ha detto il sindaco Andrea Abis. “Nel momento in cui dovesse risultare necessario un nuovo intervento massivo come quello appena realizzato saremo pronti a procedere, ma al momento le nuove regole prevedono che non si debba più effettuare questo tipo di verifica”.

“In queste due settimane è stato compiuto un grande sforzo organizzativo per riuscire a garantire il diritto allo studio ad alunni e alunne”, ha sottolineato l’assessora alle Politiche sociali, sanitarie e assistenziali Laura Celletti. “L’operazione è stata possibile grazie all’aiuto dei medici e degli infermieri volontari, della dirigenza scolastica e dei genitori, secondo uno spirito di reciproca collaborazione. Gli screening gratuiti organizzati al centro polivalente proseguiranno qualora dovessero verificarsi cinque casi di positività tra i bambini della scuola dell’infanzia, perché in tale circostanza è ancora previsto l’auto-isolamento, con tampone certificato in uscita”.

Questa fase del programma #A_Scuola_Sicuri era iniziata il 24 gennaio. In sei giorni di screening, fino al 5 febbraio, sono state 23 le classi delle scuole di Cabras e Solanas che hanno avuto accesso ai controlli con tampone antigenico, otto dell’infanzia e 15 della primaria, per un totale di 320 tamponi eseguiti.

“La nostra volontà è quella di agevolare le famiglie accompagnandole in questo periodo complicato”, ha spiegato il consigliere comunale delegato all’istruzione, Ferdinando Sechi. “Abbiamo deciso di agire in risposta alle preoccupazioni dei genitori dei bambini dell’Infanzia e delle Primaria, che non avevano accesso alla gratuità del servizio da parte dello Stato e dovevano a sostenere il costo dei tanti tamponi a cui periodicamente i bambini dovevano sottoporsi. Il diritto alla salute per i più piccoli va di pari passo con il diritto all’istruzione”.

“Sono state settimane molto impegnative”, ha detto il dirigente scolastico Paolo Figus, “durante le quali grazie all’impegno dei docenti abbiamo creato un rapporto di confronto e collaborazione con l’amministrazione per fare in modo che il servizio fornito potesse essere puntuale e preciso. Siamo inoltre grati all’amministrazione per aver avviato il processo di implementazione della rete internet nei plessi scolastici, servizio fondamentale per garantire la didattica digitale integrata. Al momento le classi sono quasi tutte in presenza, speriamo che con le nuove regole l’attività possa proseguire in maniera più snella e senza intoppi”.

Lunedì, 7 febbraio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.