Cambiamenti anche in minoranza nel Consiglio di Terralba: un gruppo per Luca Marongiu

Dei movimenti in Consiglio si è discusso nella seduta di martedì 26 settembre. Dopo aver augurato buon lavoro ai consiglieri comunali nell’ambito dei nuovi gruppi costituiti, il sindaco Pili ha lanciato qualche frecciata polemica. “Innanzitutto riteniamo di evidenziare la mancanza di correttezza da parte del consigliere Marcias, verso il sottoscritto e tutto il gruppo di maggioranza, per non aver minimamente comunicato preventivamente, in alcun modo, la sua decisione. Libero di farlo, ovviamente, ma per il percorso fin qui intrapreso sarebbe stata gradita, come ha fatto in precedenza la consigliera Sanna una comunicazione anche informale sulla sua intenzione di assumere questa importante decisione, che ancora oggi al gruppo di maggioranza appare incomprensibile e del tutto priva di una sostanziale e fondata motivazione. Se esiste”, ha detto Sandro Pili, “a noi rimane sconosciuta, anche in considerazione del fatto che il consigliere Marcias non ha mai manifestato disagio o insoddisfazione. Forse la vera motivazione alla base della vostra decisione emergerà a breve termine, da qui alle prossime elezioni regionali… Vedremo”.

Nuovi spostamenti all’interno del Consiglio comunale di Terralba: il consigliere Luca Marongiu ha lasciato il gruppo di minoranza “Insieme per Terralba” e andrà avanti da solo. Nei mesi scorsi c’era stata una frattura in maggioranza, in seguito alla defezione della consigliera Loredana Sanna, seguita di recente da Fabrizio Marcias. In Consiglio oggi ci sono quattro gruppi: “La Tua Terralba”, con dieci consiglieri che sostengono il sindaco Sandro Pili, “Insieme per Terralba” costituito da quattro elementi, il gruppo “Loredana per Terralba” con due consiglieri ed il gruppo unipersonale “Luca Marongiu”.

Secondo il primo cittadino, oltre tutto, la linea programmatica del gruppo “Loredana per Terralba” non è diversa da quella della maggioranza: “È emerso un comportamento che possiamo definire ambiguo da parte dei consiglieri del gruppo consiliare ‘Loredana per Terralba’, che nelle lettere inviate comunicano di “prendere le distanze dal gruppo di maggioranza”, e poi nei fatti invece intendono portare avanti il programma elettorale della maggioranza”, ha osservato Pili. “Nello specifico, ricordo che a pagina 20 del programma elettorale della lista ‘La Tua Terralba’ presentato ai cittadini alle elezioni amministrative dello scorso anno proponiamo il progetto sulla moto-terapia. Con una lettera pervenuta al Comune lo scorso 23 agosto – quindi appena 5 giorni dopo la comunicazione del consigliere Marcias – il gruppo ‘Loredana per Terralba’, unitamente al consigliere di Espis, chiede l’utilizzo del teatro per il giorno 1° ottobre per proporre un convegno avente come argomento proprio la moto-terapia, evento poi rinviato. Insomma, ci fa piacere che collaboriate e portiate avanti attività previste nel nostro programma elettorale, e vi ringraziamo per questo, trattandosi ovviamente di attività non esclusiva”.

Il sindaco si è poi rivolto al gruppo di minoranza “Insieme per Terralba”. “Riteniamo prive di fondamento e fantasiose le considerazioni espresse sui social e sulla stampa – considerazioni che respingiamo al mittente – quando si ipotizza che le decisioni assunte dai consiglieri Sanna e Marcias possano derivare da un ruolo marginale svolto da quanti non fanno parte della Giunta. Siete un po’ distratti”, ha dwtto Pili. “Gli atti adottati circa un anno fa ed il percorso finora compiuto dall’Amministrazione dimostrano il contrario. Ciascun consigliere della maggioranza è stato delegato (a parte la consigliera Sanna, assente al Consiglio comunale di giuramento e insediamento, durante la quale si è data lettura delle due deleghe), fin dall’insediamento appunto e forse per la prima volta, con incarichi specifici. Incarichi che i consiglieri stanno svolgendo al meglio, con partecipazione attiva e grande impegno, talvolta anche assumendo verso i cittadini un ruolo assimilabile all’assessore, ruolo che gli viene riconosciuto in maniera naturale dagli interlocutori proprio in virtù del ruolo attivo assunto”.

“Anche il consigliere Marcias, al pari degli altri, è stato delegato dal sottoscritto per collaborare nei settori dei servizi sociali e del turismo. Inoltre, nella riunione del Consiglio comunale del 12 luglio, il gruppo di maggioranza lo ha individuato quale componente del direttivo della Pro loco, un importante segnale di fiducia e considerazione. È anche per questi motivi che la sua decisione appare, come detto, incomprensibile”.

Il gruppo di minoranza “Insieme per Terralba” il 21 agosto aveva richiesto una convocazione urgente del Consiglio per discutere il restringimento delle fila della maggioranza. “Premesso che prima di guardare cosa accade in casa d’altri sarebbe opportuno e prudente osservare cosa succede in casa propria”, ha replicato Sandro Pili, “il sottoscritto ha dato risposta con la nota del 6 settembre, evidenziando in primis che la fattispecie della richiesta non rientra in alcun modo in quanto contemplato dal richiamato articolo 22 del regolamento. Nel merito, non si riesce a comprendere la vostra richiesta di riferire sulla situazione in cui si trova la maggioranza, visto che la medesima ha un numero di consiglieri più che sufficiente a garantire la regolare gestione dell’attività amministrativa”.

“Nella vita tutto può accadere e, come per altri importanti rapporti umani, non possiamo escludere che in futuro possano nascere motivazioni che possano portare le persone a percorrere strade diverse”, ha concluso il sindaco. “Ma oggi il gruppo di maggioranza è compatto e coeso, e proseguirà il proprio percorso amministrativo con passione, abnegazione e determinazione, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori, pertanto concludo invitando il gruppo di minoranza ‘Insieme per Terralba’ a rasserenarsi”.

