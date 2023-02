Cambia la serratura e si impadronisce della casa di una pensionata, coppia denunciata a Dolianova

Ieri a Dolianova i carabinieri, dopo un’attività d’indagine scaturita una querela presentata da una sessantottenne pensionata e dal figlio ventunenne, hanno denunciato per invasione o occupazione di edifici, furto aggravato, appropriazione indebita, violazione, soppressione e distruzione di corrispondenza, una venticinquenne disoccupata di Mandas, percettrice del reddito di cittadinanza e un operaio trentottenne di Quartu Sant’Elena. I due, nel mese di marzo del 2020, erano entrati nell’appartamento dei querelanti, sito a Dolianova, approfittando di una momentanea assenza dei proprietari e, dopo aver sostituito la serratura della porta d’accesso, avevano occupato l’abitazione completa di arredi, elettrodomestici e suppellettili, impedendo di fatto agli aventi diritto di rientrarne in possesso e di disporre perfino della corrispondenza. Dopo che i querelanti hanno provveduto alla cessazione delle utenze domestiche di erogazione di energia elettrica ed acqua, i carabinieri, coadiuvati dal personale tecnico specializzato, hanno potuto accertare che i due invasori di case altrui avevano eseguito un allaccio abusivo alla rete idrica della società Abbanoa, che a sua volta ha formalizzato querela per furto d’acqua. Si attende la conclusione della procedura di sfratto.