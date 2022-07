Paulilatino

Rosella Oppo (agricoltura) e Antonella Casula (cultura) nominate dal sindaco Gallus



Cambio di deleghe e variazioni nella composizione della giunta comunale di Paulilatino. Ieri, dopo poco più di un anno e mezzo dalle elezioni amministrative, il sindaco Domenico Gallus ha scelte due donne per gli incarichi di assessore.

La prima è la consigliera Rosella Oppo, che prende la delega per l’agricoltura e l’elettrificazione rurale: due settori di cui si è occupata sin dall’insediamento della attuale consiliatura affiancando l’assessore Putzolu insieme ad altri consiglieri in un gruppo di lavoro e come componente della Commissione comunale agricoltura (della quale assumerà la presidenza in rappresentanza del sindaco).

La seconda nomina è quella di un’assessora esterna, Antonella Casula, dipendente del Comune di Oristano: avrà le deleghe per i settori cultura, pubblica istruzione, turismo, associazionismo e politiche giovanili.

Oltre alle due nuove entrate, resta confermata la delega a vicesindaco a Serafino Oppo, il quale continuerà anche il mandato di rappresentante del Comune di Paulilatino nella presidenza dell’Unione dei Comuni del Guilcier. Per lui, confermate inoltre le deleghe ai servizi sociali, all’urbanistica e ai lavori pubblici alle quali, con il nuovo decreto di nomina, si aggiunge anche la delega al bilancio.

L’assessore Mario Putzolu, invece, terrà ancora la delega per l’ambiente (alla quale sono collegate anche la Protezione civile e l’acqua), con in più le attività produttive; non si occuperà più direttamente di agricoltura, se non per la sua competenza in materia di ambiente e come componente della Commissione.

Il sindaco Gallus ha tenuto per se le deleghe su sport, personale e sanità.

Confermato poi nella carica di capogruppo il consigliere Paolo Cadinu che mantiene anche il ruolo di referente del Centro operativo comunale della Protezione civile.

Nel comunicare la firma del decreto di nomina dei nuovi assessori, il sindaco Domenico Gallus ha ringraziato gli uscenti, Felicia Marra e Giuseppe Licheri, “per l’impegno e la vicinanza sia politica che umana che sempre hanno dimostrato e il cui contributo alla vita e attività amministrativa del Comune, che certamente non termina con il loro assessorato ma proseguirà in un proficuo lavoro di gruppo”.

Dopo questo passo gli assessori della neo costituita giunta si confronteranno con tutti i consiglieri per la costituzione dei gruppi di lavoro sui temi previsti dal programma per i prossimi anni.

Venerdì, 15 luglio 2022