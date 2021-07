Cambia il traffico veicolare a Cabras: istituito il senso unico in via Tuveri

Cabras

L’intervento è stato promosso dall’assessore Giordano: “Si tratta di un’operazione necessaria”

È stata ridefinita la mobilità veicolare tra via Tuveri e via Genova, a Cabras. Oggi è stato istituito il senso unico di marcia nella via Tuveri in direzione nord. Si è proceduto anche alla conseguente modifica del senso di circolazione di un tratto della via Genova, tra via Colombo e via Nuoro. L’intervento di ridefinizione della viabilità nel centro urbano, era stato approvato dalla Giunta comunale su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica.

“Si tratta di un’operazione necessaria”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Enrico Giordano, “riduciamo così l’eccessivo afflusso veicolare sulla via Tuveri, una strada che non ha la capacità di sostenere il carico della sosta e del doppio senso di circolazione”.

“L’invito”, ha detto ancora Giordano, “resta sempre quello di moderare l’andatura rispettando i limiti di velocità anche e soprattutto nelle vie più strette dell’abitato”.

A partire da domani, mercoledì 28 luglio, sarà attiva l’ordinanza che istituisce il divieto di transito sulla via Genova dei mezzi pesanti, di camper e roulotte e degli autocarri, che verranno invece indirizzati da via Colombo verso i principali assi stradali del paese.