Cambia ancora la viabilità all’ingresso di Oristano: nuovi lavori al Foro Boario

Oristano

Ordinanza del Comune

Per consentire l’esecuzione dei lavori per il ripristino della funzionalità idraulica nella zona del “Foro Boario” dal 20 al 23 marzo prossimi sarà modificata la disciplina del traffico nella via Umbria e nella via Vandalino Casu.

Lo dispone una ordinanza del Comune di Oristano.

Questi i provvedimenti disposti:

– nella Via Umbria, nel tratto dall’ingresso del centro commerciale fino all’intersezione con la Via Casu, escluso il crocevia (tratto interessato dai lavori): l’istituzione del divieto di circolazione, sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata; ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli alla circolazione stradale in generale, deve essere garantito l’accesso dei veicoli diretti alle attività produttive/commerciali/pubblici esercizi (dal lato via Basilicata), il tratto deve essere regolato tramite segnaletica stradale (con l’uso di apposita recinzione) e in caso di necessità con la presenza di operatori movieri, in numero adeguato, dotati dei dispositivi di segnalazione di alta visibilità stradale, munito di segni di riconoscimento;

– nella Via Vandalino Casu: l’istituzione del divieto di sosta e fermata nel tratto compreso dall’intersezione con la Via Galilei fino al civico n. 13 (tratto interessato dai lavori); l’istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli nel tratto compreso dalla rotatoria all’intersezione con le vie Ricovero – Marconi – Sardegna fino all’intersezione con la Via Anglona; ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli alla circolazione stradale in generale, deve essere garantito l’accesso e l’uscita dei veicoli dei residenti nella Via Galilei dal lato di Via Ricovero e dei veicoli dei residenti e quelli diretti alle attività produttive/commerciali/pubblici esercizi nella Via Casu dal lato Via Anglona, il tratto deve essere regolato tramite segnaletica stradale (con l’uso di apposita recinzione) e in caso di necessità con la presenza di operatori movieri, in numero adeguato, dotati dei dispositivi di segnalazione di alta visibilità stradale, munito di segni di riconoscimento; l’istituzione del divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore ai 35 q.li, compresi gli autobus, nel tratto compreso dalla confluenza con la Strada Provinciale 93 alla Via Anglona.