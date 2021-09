“Bisogna intervenire con programmi e condizioni di convivenza che proiettino le persone private della libertà verso un futuro in cui siano attori della propria vita. Un carcere chiuso in se stesso – conclude Caligaris – non può esercitare quel ruolo che la Costituzione e l’Ordinamento penitenziario gli richiedono”.

“Non si possono valutare – aggiunge – le motivazioni che inducono una persona a togliersi la vita. Spesso però è il senso di abbandono a far scattare la molla che induce a non voler più accettare l’esistenza. Trascorrere ore e ore dentro una cella, avere scarse possibilità di lavorare, sentirsi senza un futuro può davvero portare a una condizione di disperazione”.

“Non è possibile trovare una giustificazione a un suicidio in una struttura penitenziaria. E’ il dramma della solitudine senza rimedio in cui si trova una persona. E’ l’assenza di dialogo e di possibilità di essere davvero ascoltato. Documenta purtroppo, ancora una volta, quanto la perdita della libertà e l’assenza di risposte possano gravare su un individuo che sconta una pena. E’ un fallimento su cui le Istituzioni devono riflettere”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a