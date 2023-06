"Calici in Tonnara", 27 cantine in vetrina a Portoscuso - Sardegna

(ANSA) - PORTOSCUSO, 23 GIU - L'antica tonnara Su Pranu di Portoscuso, fiore all'occhiello della storia di questo centro del Sulcis, accoglie un evento dedicato all'enogastronomia. Dal 30 giugno al 1 luglio, ritorna "Calici in Tonnara", vetrina per 27 tra le cantine sarde più note.

In primo piano, tra gli stand, il Carignano del Sulcis, con le piccole realtà di nicchia. Al rosso, simbolo del territorio, è dedicato un itinerario con assaggi di vini delle cantine e i racconti da parte dei produttori, venerdì alle 19. Il 1 luglio saranno invece protagoniste le grandi cantine da tutta la Sardegna. A "insaporire" la due giorni saranno le creazioni dello chef Pierluigi Fais, titolare a Cagliari del ristorante Josto, Framento e Etto. A lui sono riservati due momenti di preparazione in diretta dei piatti, venerdì 30 giugno alle 20 e alla stessa ora, sabato 1 luglio.

Cibo, vino, ma anche musica dal vivo con le band sarde "First Underground Roots" il 30 giugno alle 22, e il 1 luglio, stesso orario, "The One", sul palco otto musicisti per un tributo a Elton John. Dalle 23,30 spazio ai dj set con Nando Campesi il 30 giugno e Mauriziante il 1 luglio.

"Calici in Tonnara" si apre alle 18 del 30 giugno alla presenza del sindaco, Ignazio Atzori, e Tessa Gelisio, conduttrice tv e produttrice di vino, oltre che madrina dell'evento. Sarà presente anche Don Antonio Mura, parroco delle tre chiese di Portoscuso. La manifestazione organizzata dall'associazione Crew è patrocinata dal comune. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna