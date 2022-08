La serata sarà animata dalla musica del duo acustico terralbese Lilly and El, sempre a partire dalle 22. Durante l’evento, i negozi del centro saranno aperti per uno shopping sotto le stelle.

L’associazione fa sapere che mentre si aspetterà il proprio turno al telescopio non si rischierà di annoiarsi: gli esperti indicheranno le costellazioni con un sottile fascio laser e risponderanno a qualunque curiosità sui fenomeni celesti. Si indicherà anche il sistema di orientamento in cielo con la ricerca della stella polare.

“Con l’acquisto di un biglietto, sarà possibile degustare i vini di quattro cantine del territorio terralbese: l’azienda agricola Lotta, la Cantina del Bovale, l’azienda agricola Melis, la cantina Su Cuppoi. Non mancheranno il Bovale, specialità locale, e il Nuragus”, anticipa il presidente della Pro loco terralbese, Pinuccio Diana. “Sarà possibile acquistare un altro biglietto per il cibo, che sarà proposto dalle aziende Ces.Tall e Niedditas”.

Fonte: Link Oristano

