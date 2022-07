Caldo senza tregua, nel Cagliaritano domani ancora rischio di incendio alto: codice arancione

Per la giornata di mercoledì 6 luglio nuovo bollettino della Protezione Civile regionale. Rischio incendio alto nel territorio di Cagliari.

Mercoledì 6 luglio 2022 è previsto pericolo di incendio codice arancione (rischio alto) nel territorio di Cagliari. A calco, “le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, specifica il bollettino diramato dalla Protezione Civile. Come meglio rappresentato nella mappa del rischio riportata nello stesso bollettino, è interessato da rischio incendio alto gran parte del Sud dell’Isola, l’area centrale e la fascia costiera Nord-Orientale. Codice giallo (rischio medio) per il resto della Sardegna