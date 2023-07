Caldo estremo a Cagliari: chiusa la Torre dell’Elefante e scatta l’allerta incendi nell’hinterland

Attenzione rinforzata per il pericolo di incendio “Alto” per domani martedì 25 luglio 2023. La Protezione Civile regionale, con un nuovo bollettino, ha confermato al livello “alto” l’Allerta per pericolo di incendio che resta arancione nella zona di Cagliari (e in gran parte della Sardegna) anche per la giornata di domani, martedì 25 luglio 2023. La pericolosità è caratterizzata dal colore arancione e le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

E scatta anche la chiusura temporanea della Torre dell’Elefante il 24 e 25 luglio 2023. A causa delle elevate temperature che non consentono il regolare svolgimento delle attività nella biglietteria e durante le visite guidate, è stata chiusa al pubblico, per le giornate di oggi e domani, martedì 25 luglio 2023, la Torre dell’Elefante. La riapertura del monumento è prevista, salvo ulteriori esigenze di tutela della salute e incolumità pubblica per mercoledì 26 luglio 2023.