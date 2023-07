"Caldo da impazzire negli ospedali a Cagliari: pazienti costretti a portarsi ventilatori da casa"

“Caldo record, situazione inaccettabile. In medicina d’urgenza e in altri reparti, numerosi pazienti costretti a portarsi ventilatori e condizionatori portatili”Per la situazione degli ospedali a Cagliari, in primis il Policlinico, parte l’allarme lanciato da Gianfranco Angioni indirizzato all’Aou: “Come se non bastassero le condizioni di lavoro sempre più stremanti per la carenza cronica di infermieri e OSS, le elevate temperature causate dal malfunzionamento e dai continui guasti dei refrigeratori, incrementano le ripercussioni negative sugli aspetti organizzativi e della salute.

In considerazione delle numerosissime segnalazioni che ci sono pervenute per i diversi malesseri, abbiamo fatto presente all’amministrazione che il testo unico sulla salute e la sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08) prevede l’obbligo per il datore di lavoro di garantire una temperatura ” adeguata” nei locali di lavoro per il comfort termico dei lavoratori (art. 63-64; allegato 4:La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro.

Abbiamo pertanto richiesto al Direttore Generale dottoressa Chiara Seazzu, di predisporre tutti gli accorgimenti in aderenza al Decreto legislativo sulla sicurezza. Nel contempo abbiamo chiesto quali siano i provvedimenti organizzativi e tecnici che si stanno adottando nell’immediato per far fronte a questa emergenza.

Avvisando che in caso di mancato riscontro, a tutela della salute e della sicurezza dei pazienti, delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre ad attivare tutte le forme di mobilitazione, formalizzeremo denuncia agli Organi di vigilanza ( Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e Ispettorato del lavoro)”, conclude Gianfranco Angioni.

Fonte: Casteddu on line