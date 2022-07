Caldo: Cagliari sulla graticola, bollino rosso mercoledì 27 - Sardegna

Altri due giorni sulla graticola per la Sardegna e per Cagliari. Il caldo, infatti, non allenta la presa sull'Isola e per la giornata di domani 26 luglio e mercoledì 27 il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino di allerta per le alte temperature nel capoluogo.

Per la giornata di martedì su Cagliari è previsto il livello 2, arancione, con possibili ondate di calore che possono mettere in pericolo la salute di anziani, minori e soggetti a rischio.

Mercoledì 27 il livello salirà a rosso e rappresenta l'emergenza per l'ondata di calore con temperature che possono raggiungere i gradi 40 gradi.

Sul sito del Ministero i consigli per evitare i pericoli tra i quali: "Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18) - spiegano -. Evita le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti.

Esci nelle ore più fresche. Evita l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.

Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa. Indossa indumenti chiari, leggeri". E poi: "Bevi liquidi, moderando l'assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Segui un'alimentazione leggera. Se l'auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata".

Fonte: Ansa Sardegna