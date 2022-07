Caldo: allerta in Sardegna per alte temperature, oltre 40 gradi - Sardegna

I prossimi giorni la Sardegna sarà sulla graticola. La protezione civile regionale ha infatti diramato un bollettino di allerta per le alte temperature e Cagliari rientra tra le 20 città con il bollino rosso per le ondate di calore. "A partire dalle 10 di domenica 3 luglio e sino alle 18 di lunedì 4 luglio gli alti valori di temperatura subiranno una generale e progressiva estensione spaziale, risultando anche molto elevati, cioè superiori al 37°C e anche maggiori di 40° centigradi".

Clima rovente, quindi come confermano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. "Le temperature, nonostante la presenza di parziali velature, saranno molto elevate fino a lunedì - sottolineano gli esperti - con valori superiori ai 40 gradi nelle zone interne fino a lunedì. Martedì ci sarà un lievissimo calo delle temperature".

Il termometro si assesterà tra i 32/34 gradi, poi da venerdì un nuovo abbassamento con altri due gradi in meno. I venti saranno deboli e variabili lungo le coste.



Fonte: Ansa Sardegna