Calciomercato, colpo a sorpresa del Cagliari: arriva il difensore Wieteska

Nuovo colpo del Cagliari. Mister Ranieri si prepara ad accogliere a sorpresa Mateusz Wieteska, difensore polacco classe 1997. La notizia nel blog specializzato sul calciomercato Gianlucadimarzio.com.

Il giocatore arriva dal Clermont a titolo definitivo. Le visite mediche sono in programma nella giornata di sabato 26 agosto.

I rossoblù hanno anche l’ok per l’arrivo di Pantelis Chatzidiakos, difensore greco dell’Az Alkmaar, che sbarcherà in Sardegna il primo giorno di settembre dopo la gara dei preliminari per la Uefa Conference League. Per l’attacco il ds cagliaritano Bonato lavora per il bomber del Monza Petagna.