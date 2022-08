Calcio: Torres ripescata e ammessa alla serie C - Sardegna

La Torres è stata ammessa al campionato di calcio di serie C. Dopo la richiesta di ripescaggio presentata dalla società, che vedeva la squadra di Sassari prima nella lista delle compagini della D aventi diritto e requisiti, oggi è arrivata l'ufficialità con la sentenza del Tar del Lazio che ha bocciato il ricorso di Teramo e Campobasso, società escluse dal campionati per problemi amministrativi. Ad annunciare lo storico ritorno nel calcio professionistico è stata la stessa società con un messaggio sui profili social: "C siamo riusciti".

La Torres aveva chiuso lo scorso campionato di serie D in seconda posizione e aveva poi vinto i play off, guadagnandosi così un posto d'onore per i possibili ripescacci in C. La regolare composizione societaria e finanziaria realizzata dalla nuova dirigenza rossoblù presieduta da Stefano Udassi, che ha preso in mano la Torres nella passata stagione, hanno fatto il resto. La società aveva tutte le carte in regola per ambire al ripescaggio in C e la sua richiesa è stata accolta. La squadra già da diversi giorni è in ritiro precampionato ad Arona, in Piemonte, dove sta preparandosi per la nuova stagione, quella del ritorno in C.

