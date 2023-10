Calcio: Ranieri "vietato mollare, il Cagliari si salverà" - Notizie

"Chi molla, chi si demoralizza non è allineato col nostro, col mio credo. Io so che ci salveremo all'ultima giornata, all'ultimo minuto, come siamo venuti in Serie A. I ragazzi lo devono sapere, conoscono la mia mentalità e su questo dobbiamo costruire...

Fonte: Ansa Sardegna