Calcio: Ranieri, "Bari ha super attacco non solo Cheddira" - Sardegna

Cagliari all'ennesima prova trasferta. Per giunta contro la terza potenza del campionato, il Bari. "Giochiamo contro la squadra che segna di più - ha detto l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri nella conferenza stampa dell'antivigilia - all'andata hanno vinto loro. E lo stesso è successo con il Venezia. Ora affrontiamo queste due gare difficili, ma ci siamo preparati molto bene questa settimana, vinca il migliore".

Di fronte anche il capocannoniere del campionato Cheddira: "Il Bari lo conosciamo - ha continuato Ranieri - e sappiamo quanto è abile nelle transizioni. E sappiamo anche che non c'è solo Cheddira, hanno tante bocche da fuoco. Per questo bisogna stare stretti e compatti: dobbiamo giocare una gara di grande attenzione".

Mal di trasferta da vincere. "Contro il Modena avevamo iniziato bene, poi il rigore e l'espulsione hanno cambiato la partita.

Dobbiamo essere convinti, concentrati, attenti e determinati: questi sono gli elementi che servono per fare la gara giusta".

Le impressioni dopo un mese e mezzo di lavoro? "Con la squadra mi sono trovato benissimo dal primo minuto - ha detto ancora Ranieri - con i tifosi ci conoscevamo benissimo, sono sempre splendidi. Ora aspettiamo gli infortunati, hanno tutti una grande voglia di tornare in campo".

Nandez e Pavoletti? "Stanno facendo molta bici e piscina, cominciano anche a correre. Ma prima di essere convocabili ci vorranno almeno due settimane di lavoro con me".

Bocca cucita sulla possibile formazione: "Giusto che Lapadula si carichi sulle spalle l'attacco - ha detto - Prelec si sta ambientando. Rog e Mancosu sono a disposizione. In difesa ci mancherà Altare, giocatore che si è rivelato importante con un gol e belle chiusure: speriamo che la sua assenza non si avverta".



