Calcio: per il Cagliari esordio a Torino, poi Inter in casa - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 LUG - Esordio in trasferta col Torino, prima in casa con l'Inter. Così il sorteggio del calendario della Serie A che prenderà il via il 20 agosto. Ultima giornata d'andata a Lecce. Il ritorno sarà asimmetrico: prima giornata in casa col Bologna (14 gennaio 2024), ultimo turno contro la Fiorentina, sempre in casa, il 26 maggio.

Capitolo mercato. Una volta il tormentone era Nainggolan, ora è la volta di Joao Pedro. L'attaccante potrebbe chiudere la sua avventura in Turchia con il Fenerbahce. E da Istanbul rimbalza l'indiscrezione: possibilità di ritorno in Italia. In pole position il Torino ma, visto che il Cagliari sta cercando una punta, l'accostamento alla maglia rossoblù è diventato inevitabile.

Nessun contatto con il club e, per ora, niente trattative: si tratterebbe, al momento della più classica delle suggestioni estive. Ma l'idea ha già fatto rumoreggiare i social. Con i tifosi spaccati: c'è chi lo accusa di aver cercato gloria altrove dopo la retrocessione in B e quindi non lo vuole. E c'è chi, invece, è convinto che con Lapadula formerebbe una bella coppia d'attacco.

Per il momento la casella acquisti è ferma all'arrivo del centrocampista Sulemana dal Verona. Trattative avviate anche per il portiere Scuffet, l'anno scorso al Cluij in Romania, e per il trequartista dell'Inter Oristanio, da due anni in Olanda.

Il chiodo fisso è Prati, centrocampista della Spal, vicecampione del mondo con l'Under 20, ma la società ferrarese spara alto con il prezzo. Altre piste portano, per la fascia sinistra, sulle tracce di Calafiori, di proprietà della Roma, ma la scorsa stagione tra Genoa e Basilea. La priorità però è Augello, pendolino che Ranieri conosce bene dai tempi della Samp. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna