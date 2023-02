Calcio: per il Cagliari è emergenza cartellini rossi - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 FEB - Carattere, grinta e senso di appartenenza vanno bene. Ma senza tutti quei cartellini gialli che diventano rossi. E costringono il Cagliari a giocare in dieci come nelle ultime tre partite di fila. È la lezione che Ranieri dovrà ricordare alla sua squadra da oggi in poi in vista dei prossimi impegni, a cominciare dalla trasferta di sabato a Venezia.

Anche perché il Cagliari, che ha già una bella lista di infortunati, ogni turno di campionato deve fare turn over forzato a causa delle squalifiche. Il problema di questa settimana sarà questo: chi far giocare in attacco dal momento che Pavoletti rientrerà tra non meno di due settimane e Lapadula sarà fermato dal giudice sportivo dopo il rosso di Bari.

La soluzione è quasi obbligata: Prelec dovrebbe essere sistemato al centro del reparto offensivo. Con Mancosu quasi adattato a seconda punta, un po' come si è visto al San Nicola.

Di fatto, però, al Cagliari mancherà il suo cannoniere da dieci gol. Qualcosa Ranieri l'ha già detta nel dopo partita in Puglia: "Abbiamo preso delle ammonizioni ingenue che potevamo evitare, per protesta o allontanando la palla. Capisco i ragazzi, hanno grande voglia di fare bene in una stagione difficile, però non va bene e gliel'ho detto in spogliatoio perché devono imparare a essere più freddi".

Alla ripresa degli allenamenti bisognerà di nuovo valutare la situazione infermeria. I nuovi allarmi arrivano dalla partita di Bari: Azzi, non al meglio, è stato tenuto tutta la gara in panchina. Mentre Lella e Zappa sono usciti dal campo per (lievi) guai fisici, più che altro per la fatica di una gara tutta di corsa. I tre dovrebbero essere recuperabili.

Ranieri utilizzerà questa settimana anche per far crescere la tenuta atletica di due giocatori chiave come Rog e Mancosu, ancora non al meglio della condizione. Bella risposta da parte di Goldaniga, protagonista di una gara addirittura in crescendo alla prima partita da titolare e intera da tre mesi. Ranieri dietro potrà anche su Altare, il penultimo espulso della serie.

Sempre sotto osservazione Pavoletti e Nandez, potrebbero tornare in campo entro le prime due settimane di marzo. Qualche speranza per Falco: potrebbe essere utile visto che in attacco la situazione è quella che è). Completano la lista degli infortunati Ciocci, Deiola e Di Pardo.

Dalla giornata di ieri e dalla classifica un po' di rimpianti per il pari del Genoa: con due punti in più il Cagliari sarebbe stato a meno cinque dal secondo posto. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna