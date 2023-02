Calcio: Modena-Cagliari sub iudice, giallo sul 'caso Zappa' - Sardegna

Modena-Cagliari unica partita della quarta giornata di ritorno del campionato di serie B ancora sub iudice. Il risultato, 2-0 per i padroni di casa non è stato omologato dal giudice sportivo. La società rossoblù - secondo quanto apprende l'ANSA dalla Lega - ha presentato il ricorso per il presunto doppio giallo al difensore Zappa non diventato rosso dopo il secondo cartellino. La Lega ha già comunicato a Cagliari e Modena che il responso del giudice sportivo arriverà il 13 febbraio. Un eventuale errore tecnico riconosciuto dall'arbitro Perenzoni potrebbe portare il giudice sportivo a non omologare il risultato. A quel punto Modena-Cagliari dovrebbe essere rigiocata.

La prima ammonizione nei confronti di Zappa è quella in discussione: Perenzoni potrebbe aver sventolato il cartellino giallo per le proteste del giocatore nelle confuse fasi che hanno seguito l'espulsione di Rog al 46'. Ma resta da vedere se l'ammonizione era effettivamente diretta a Zappa perché in questo caso la sanzione sarebbe stata annotata dall'arbitro. La "seconda" ammonizione, all'88', invece è sicuramente diretta al giocatore. Non è scattata però l'automatica espulsione del giocatore. Questa sarebbe la prova che la prima ammonizione a Zappa in realtà non sarebbe mai stata comminata. Ora la parola al giudice sportivo.

