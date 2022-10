Calcio:il Cagliari torna a vincere,2-1 al Brescia di Cellino - Sardegna

Il Cagliari si ritrova. E ritrova anche gol, vittoria (2-1) e zona play off con l'ottavo posto da solo. Contro il Brescia, squadra dell'ex presidente Massimo Cellino, l'undici di Liverani ha chiuso la partita nel primo tempo con i gol di Luvumbo, schierato a sorpresa al centro dell'attacco, al 10' e di Deiola al 33'. Proprio gli uomini che erano stati in qualche modo più pericolosi nella trasferta di Genova. E che il mister ha confermato dal primo minuto.

Il Cagliari nel secondo tempo ha lasciato però troppo gioco e campo al Brescia. Che alla fine, batti e ribatti, ha segnato nel finale con Olzer costringendo i rossoblu a sette minuti di apprensione. La strada è stata spianata da un pasticcio difensivo delle rondinelle: bravo Mancosu a sfruttare l'occasione e a servire a Luvumbo il pallone dell'1-0. Per l'angolano seconda marcatura stagionale: ora è il cannoniere del Cagliari insieme a Mancosu. L'ultimo gol su azione dei rossoblu l'aveva realizzato proprio Luvumbo a Benevento.

Contro un Brescia lontano parente di quello visto nelle prime gare del torneo, la squadra di Liverani ha continuato a controllare la partita. E al 33' è arrivato il raddoppio dopo un'iniziativa di Falco sulla destra chiusa con un gol da uno dei classici inserimenti da sinistra di Deiola. Brescia poco reattivo e Cagliari vicino al terzo gol con Deiola. Salvo poi regalare iniziativa agli ospiti sino alla fine della gara. Contro il Brescia il tecnico rossoblu ha avuto il coraggio di puntare sulla corsa e la voglia di aggredire gli spazi. Anche a costo di lasciare fuori big come Viola e Lapadula.

Risultato? Squadra più fresca rispetto alle ultime uscite. E ritorno alla vittoria che mancava dallo scorso 10 settembre. Due note stonate gli infortuni di Luvumbo (ma potrebbero essere solo crampi) e Goldaniga (botta proprio allo scadere del primo tempo). Una vittoria che riporta il sorriso in Sardegna. Ora il Cagliari va giovedì 20 a Bologna per la Coppa Italia. E poi ad Ascoli in campionato.

Fonte: Ansa Sardegna