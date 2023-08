Calcio: il Cagliari sfida il Toro col nuovo acquisto Prati - Notizie

Cagliari pronto per l'esordio in campionato a casa del Torino, lunedì alle 18.30. E Ranieri potrebbe portare in Piemonte anche il nuovo acquisto Matteo Prati, la nuova scommessa rossoblu per presente e futuro. Il centrocampista ex Spal si è allenato stamattina...

Fonte: Ansa Sardegna