Cagliari domani in casa con il Perugia per provare a riconquistare una vittoria che manca ormai da due mesi. Primo obiettivo: allontanarsi il più possibile dalla zona playout, ormai a sole due lunghezze. Tre punti che comunque farebbero comodo anche per riavvicinarsi all'ottava posizione che vale l'accesso agli spareggi promozione. Una sfida importante anche per Liverani: la società gli ha dato fiducia dopo l'ultimo brutto capitombolo a Terni. Ma è evidente che ormai per lui è vietato sbagliare.

"A Terni il presidente è entrato negli spogliatoi e con grande determinazione e impeto ha trasmesso a tutti quanti la voglia di fare il massimo nelle prossime tre gare. Non era felice, ma ha fatto sentire ancora una volta la propria vicinanza. Un segnale per tutti, di cui farne tesoro e da trasformare in vittorie". E il Cagliari vuole quello. "Dobbiamo vincere - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - non abbiamo altre alternative.

Sappiamo che sarà una battaglia, ma dobbiamo avere rabbia e fame per ottenere il risultato che cerchiamo. Ma dobbiamo allo stesso tempo essere lucidi. Dobbiamo trovare la forza di uscire da questo momento. La classifica ci dice che domani si sfidano due squadre delle zone basse: questo ci deve far arrabbiare e giocare con determinazione pensando solo a dare il massimo".

Polemica a distanza con l'ex diesse Capozucca: "Nei posti dove lavoro, se c'è qualcosa che non mi va bene lo dico nel momento in cui accade, non sarei capace di parlarne dopo aver concluso il rapporto. Io dirò sempre quello che devo dire quando ho necessità di farlo. I giocatori che abbiamo preso sul mercato sono stati tutti condivisi e accettati, chi aveva un pensiero diverso avrebbe dovuto manifestarlo".

Il Cagliari anche domani dovrà fare a meno degli infortunati Rog e Mancosu. In più si è fermato anche Dossena. Per il resto Liverani ritrova Nandez e qualche dubbio in più a centrocampo visto che rimangono solo due posti per tre giocatori, Viola, Makoumbou e Deiola. Molto probabile la conferma solo dei primi due. Per l'attacco Liverani sta pensando di rispolverare la formula a due punte con Lapadula e Pavoletti, coppia già vista dal primo minuto con il Parma. Per Luvumbo facile immaginare un ingresso a partita iniziata. Prevista qualche novità anche in difesa: Obert potrebbe pagare l'errore di mercoledì sera a Terni e lasciare spazio ad Altare o Goldaniga. Solito ballottaggio Carboni-Barreca sulla fascia sinistra.



