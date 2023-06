Calcio femminile, la squadra dei Pulcini di Ales in finale contro il Cagliari: “Sfida importante”

Ales

A Isili un grande successo per le piccole calciatrici. La soddisfazione del dirigente

Sfide importanti per la formazione femminile dei pulcini dell’AC Ales Academy che domenica scorsa, nei campi di Isili, ha sfidato la squadra del Cagliari Calcio, che si è aggiudicato il torneo.

“Con grande soddisfazione siamo riusciti a sfidare in finale con la nostra formazione tutta al femminile le pari età del Cagliari Calcio Femminile”, spiega il dirigente della società Damiano Cadoni.

“Per la nostra scuola calcio, che ha tra i suoi obiettivi la formazione di una squadra interamente femminile questa partita ha rappresentato un grosso successo”, ha commentato il dirigente della società di Ales. “Le ragazze del Cagliari calcio stesso si sono divertite a giocare contro il gentil sesso, visto che anche per la loro realtà, ben più grande della nostra, è un fatto abbastanza raro affrontarsi contro formazioni interamente femminili”.

“Nella nostra Academy abbiamo diverse ragazze, una quindicina circa, e una decina di queste formano appunto la squadra della categoria pulcini che l’anno prossimo sarà categoria esordienti”, ha detto ancora Damiano Casoni, “ci sono diverse ragazze di diversi paesi, stiamo diventando un po’ il punto attrattivo per questo sport visto che nell’intera provincia di Oristano forse siamo gli unici ad avere questa categoria di giovani calciatrici”.

“Speriamo di continuare a crescere, le nostre porte sono aperte a tutti e, in questo caso, tutte le atlete che si vogliono avvicinare a questo sport in squadre interamente femminili”, ha concluso il dirigente. “Questo per noi è un obiettivo prioritario, considerando anche che nei primi anni novanta, eravamo una realtà del calcio femminile a 11”.