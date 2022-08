Calcio: Dossena e Millico al Cagliari, "siamo pronti" - Sardegna

Primi allenamenti con il Cagliari per Alessandro Dossena e Vincenzo Millico arrivati alla fine della scorsa settimana da Avellino e Torino. È prime parole da giocatori rossoblu. "Sono un difensore forte fisicamente - si è presentato così il centrale Dossena - che predilige l'uno contro uno, mi ispiro a qui centrali che non mollano mai un centimetro, cerco di imparare dai più forti". Millico invece gioca dall'altra parte del campo, in attacco: "Amo spaziare su tutto il fronte offensivo, mi piacciono i giocatori estrosi e decisivi negli ultimi 20 metri".

Dossena, classe '98, ha giocato per due stagioni in Campania."Questa stagione - ha detto - può essere quella della svolta, la Serie B è un trampolino importante. Negli ultimi due campionati sono cresciuto molto, mi auguro di poter dare una mano alla squadra per fare il meglio possibile".

Millico era considerato uno dei migliori giocatori Primavera italiani classe 2000. Ora cerca risposte e consacrazione anche nel campionato dei grandi. "Se in passato non ho soddisfatto tutte le aspettative è colpa mia - ha ammesso - non me la prendo con la sfortuna o gli infortuni, non cerco alibi. Ora guardo avanti: qui posso continuare il mio percorso di crescita. La società mi ha voluto fortemente, devo pensare solo a lavorare".

Pronti per la convocazione domenica in casa con il Cittadella. "Le prime impressioni sono state positive, tutti i nuovi arrivati sono stati accolti bene - hanno detto i due neo acquisti - I compagni più esperti possono insegnarci molto, parliamo di giocatori con una carriera di Serie A. Non vediamo l'ora di dare il nostro contributo".

