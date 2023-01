Calcio: Claudio Ranieri sbarca a Cagliari, tifosi in delirio - Sardegna

Centinaia di tifosi del Cagliari questa mattina al settore arrivi dell'aeroporto di Elmas per salutare Claudio Ranieri, l'allenatore chiamato dal presidente Tommaso Giulini per provare a rincorrere la Serie A. Un ritorno nella piazza che lo ha consacrato come professionista in panchina poco più di 30 anni fa.

Un'accoglienza con bandiere, striscioni, cori e persino con un cane vestito di rossoblù. Bagno di folla al momento dell'arrivo: ressa intorno al 71enne tecnico romano, che ha stretto mani ed è stato abbracciato da tantissimi tifosi. "Dicci che risorgeremo", gli ha urlato un tifoso (ricordando un celebre coro della Curva ai tempi della serie C). Ranieri ha sorriso, forse ha rassicurato il supporter che subito l'ha ringraziato.

Nessuna dichiarazione, il neo allenatore del Cagliari è salito subito sull'auto messa a disposizione dal club sardo per andare alla Unipol Domus per la conferenza stampa di presentazione.

Nel pomeriggio il primo allenamento ad Asseminello. L'esordio ufficiale dopo la sosta invernale, il 14 gennaio in casa contro il Como.



Fonte: Ansa Sardegna