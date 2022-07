Calcio: centrocampista Viola firma un biennale col Cagliari - Sardegna

Ora è ufficiale: Nicolas Viola è un giocatore del Cagliari. Il centrocampista centrale ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2024. Classe 1989, ha giocato l'anno scorso in A con il Bologna collezionando sei presenze.

Il suo percorso è iniziato alla Reggina, con cui ha fatto tutta la trafila nelle giovanili fino all'esordio in prima squadra il 17 gennaio 2008. Conclusa l'esperienza calabrese ha vestito le maglie di Palermo, Ternana e Novara.

Nel gennaio 2017 il trasferimento al Benevento e la conquista della promozione. Bis in giallorosso anche nella stagione 2019/20, Viola è stato tra i protagonisti del campionato vinto dai campani con 9 reti. In carriera 44 marcature tra Serie A e B, realizzate in oltre 300 partite.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna