Calcio: Cagliari, Ranieri recupera big per corsa promozione - Sardegna

La missione Genoa per il Cagliari è già cominciata. E piano piano tornano i big a disposizione di Ranieri: oggi, alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di mercoledì alla Domus, hanno lavorato parzialmente in gruppo i "capitani" Pavoletti, Nandez e Deiola. Anche Falco ha svolto parte del lavoro insieme ai compagni, mentre Di Pardo è pienamente recuperato. Rimane fuori ancora Viola. Mentre Lella, uscito anzitempo a Venezia, è restato a riposo per un problema agli adduttori. Per quanto riguarda Pavoletti, Nandez e Deiola è l'avvio di un percorso che dovrebbe portare i tre giocatori in campo per novanta minuti nel giro di due-tre settimane.

Nel frattempo, come è successo ieri per Pavoletti nel finale di gara con il Venezia, non è escluso un utilizzo anche parziale già dalle prossime gare. Per il Cagliari una sfida importantissima per il morale e la classifica. Lo scontro diretto con il Genoa, che ieri ha allungato le distanze con la netta vittoria sulla Spal di Nainggolan, offre alla squadra di Ranieri la chance di tentare un avvicinamento al secondo posto.

Dal punto di vista psicologico una sfida che vale anche più di tre punti: il Cagliari ha bisogno di riprendere la corsa rallentata dalla doppia trasferta e rilanciarsi in vista del rush finale per la migliore posizione in zona playoff.

Da Venezia ancora buoni segnali dalla difesa, imbattuta per la quinta volta nell'era post Liverani. Meno bene l'attacco: con Ranieri è la terza gara senza gol. Ma le attenuanti ci sono: ieri mancava anche lo squalificato Lapadula, pronto a riprendere il suo posto al centro dell'attacco per un'altra gara da ex, contro il Genoa.

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna