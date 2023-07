Calcio: Cagliari, primo allenamento con Ranieri in campo - Notizie

Claudio Ranieri è tornato. E ora, dopo il prologo con lo staff tecnico, il pre-ritiro del Cagliari continua con il mister delle tre promozioni. Corsa, ma si ricomincia anche con la palla fra tattica e partitelle. Ad Assemini primo allenamento con il tecnico tornato ieri sera in Sardegna: è la prima vera seduta dopo tre giorni di visite mediche e test atletici. Due gli assenti, Nandez e Desogus, alle prese con piccoli infortuni: entrambi lavorano a parte. Manca anche Lapadula, convalescente dopo l'intervento al setto nasale.

Chiacchierata con la squadra. E poi si inizia a sudare. Dopo mezz'ora prima partitella della stagione sotto lo sguardo di Ranieri: si ricomincia a respirare calcio. Preparazione difficile per il gran caldo: previsti piccoli break per dissetarsi. I giocatori dovranno tenere duro sino alla fine della prossima settimana: il 24 luglio saranno al fresco in Valle D'Aosta.

Per quanto riguarda il mercato si attende ancora l'ufficialità per Jankto. Anche Scuffet è in arrivo, mentre Ciocci dovrebbe andare al Pescara. Ultimi dettagli per Oristanio. Per il resto rimane l'interesse per Palomino. In alternativa c'è Ferrari. Gli altri obiettivi più o meno dichiarati sono Augello per la fascia sinistra, Prati per il centrocampo e Gabbiadini per l'attacco. E mercoledì 19 luglio parte ad Assemini anche la preparazione pre-campionato della Primavera rossoblù, che sarà guidata da Fabio Pisacane mentre Roberto Muzzi è stato confermato nel ruolo di coordinatore tecnico.

