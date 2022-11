Calcio: Cagliari, Pavoletti verso il pieno recupero - Sardegna

Niente campionato nel fine settimana. Ma per il Cagliari sono giorni di lavoro per recuperare giocatori e terreno perduto. Mancosu lavora con il gruppo già dalla settimana precedente la gara con il Pisa. Ora tocca a Goldaniga, Pavoletti e Falco. Il difensore è ritornato ad Assemini dopo la prima fase di recupero a Roma: da martedì scorso è cominciata la fase di riatletizzazione in vista del ritorno in campo a dicembre.

Tempi più brevi per Pavoletti: la punta sta accelerando i tempi e presto potrebbe ritornare con il gruppo in vista della gara di fine mese con il Frosinone. Per Falco bisogna aspettare ancora un po', ma anche il ritorno dell'ex Stella Rossa non dovrebbe tardare.

Per non perdere il ritmo, il Cagliari ha organizzato per sabato alle 15 - stessa ora della prossima gara a Frosinone - un'amichevole in famiglia con la formazione Primavera. I posti sono riservati agli abbonati. I tifosi potranno accedere al centro sportivo dalle 14 (ingresso da via Sa Ruina, Campo 1), con possibilità di parcheggio all'interno o nelle aree adiacenti ad Asseminello (sino a esaurimento posti). Sarà l'occasione per testare movimenti in difesa, costruzione del gioco a partire da retroguardia e mediana.

Un'opportunità anche per provare a ricostruire quel feeling con il pubblico che, dopo l'entusiasmo iniziale, sta un po' scemando anche a causa dei risultati sotto le aspettative. La classifica è mediocre: i rossoblu sono lontanissimi dalla promozione e alla stessa distanza (tre punti) dai playoff in alto e dai playout in basso.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna