Calcio: Cagliari non sfrutta uomo in più, 0-0 con Cittadella - Sardegna

Il Cagliari non sa vincere in trasferta: zero a zero contro il Cittadella nella prima gara fuori casa dell'era Ranieri, nonostante l'uomo in più per quasi tutto il secondo tempo. Per i rossoblù una chance buttata al vento: squadra ancora ottava in zona playoff. Ma con due punti in più il Cagliari sarebbe potuto piombare in sesta posizione a sette punti dalla seconda. E invece no.

Pericoloso in parità numerica (due occasioni per Dossena e un gol annullato a Zappa nel primo tempo), il Cagliari si è perso con l'uomo in più: poche idee e niente tiri in porta. La solita vecchia confusione "creativa" accentuata dall'assenza di Pavoletti. Sono mancate o saltate le soluzioni alternative alla palla in mezzo per il bomber di Livorno. E, con i cross dalla trequarti, c'è stato poco da fare per Lapadula, poi affiancato dall'esordiente Griger, punta della Primavera. Per Ranieri ancora tanto lavoro da fare, soprattutto per trasmettere alla squadra carattere e spirito d'iniziativa.

Bene solo Kourfalidis, forse l'unico a tentare le giocate per saltare l'uomo. Makoumbou discreto solo nel primo tempo, troppo timido nella ripresa. E per Nandez è la solita storia: corre tutta la partita, ma forse questo poi gli impedisce di essere lucido nei cross e nelle rifiniture. Da rivedere la posizione di Falco: troppo lontano da Lapadula in attacco, è rimasto imbottigliato nel traffico anche quando ha provato a ripartire da lontano. Niente da fare nemmeno con gli ingressi di Millico, Luvumbo, Rog, Barreca e Griger. Il Cagliari porta via comunque un punto. E allunga la striscia: terza partita di fila senza gol al passivo.

"Abbiamo fatto meglio nel primo tempo, quando Kastrati ha salvato in diverse occasioni - ha commentato Ranierim- Nella ripresa sicuramente meno bene, non siamo riusciti a creare ciò che serviva per vincerla, dovevamo essere più bravi nel saltare l'uomo e mettere palloni di qualità, non ce l'abbiamo fatta ed è stato complicato cercare la via del gol. Sono soddisfatto per non avere subito gol né concesso opportunità, ripartiamo da qui". Complimenti a Kourfalidis. "Prestazione stupenda, non voglio che si monti la testa ma ha davvero dato l'impressione di poter diventare un calciatore di alto livello, deve continuare così. Sembrava il nipote di Barella".



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna