(ANSA) - CAGLIARI, 18 GIU - Il Cagliari del futuro rinasce dai prestiti: Cerri ritorna dal Como dopo 27 presenze e dieci gol in B, Tramoni potrebbe ripartire dal rossoblu dopo 38 presenze, 7 reti e 3 assist nella serie cadetta. Il Brescia non ha esercitato il diritto di riscatto sul corso, ma ora il centrocampista potrebbe essere piazzato sul mercato visto che c'è la Sampdoria molto interessata. Cagliari al classico bivio: soldi o giocatore già pronto per la B? Non restano Tripaldelli (obbligo di riscatto della Spal), Simeone, trattenuto dall'Hellas, Vicario, confermato dall'Empoli, e Grassi, di nuovo al Parma.

Altre operazioni: tornano Cusumano dal Pesaro e Faragò dal Lecce, ma dovrebbero essere solo di passaggio. Tanti i giocatori in vendita. Il Monza vorrebbe prenderne quattro: Cragno, Nandez, Carboni e Joao Pedro. Ieri si è incontrato con il Cagliari per il centrocampista, il difensore e l'attaccante. Per il portiere il club di Berlusconi attende anche risposte da Gollini. Il pallino della società brianzola è Joao Pedro: la prossima settimana i club potrebbero trovare un compromesso tra il prezzo fissato dal Cagliari e il budget del Monza. L'italo brasiliano però piace al Torino che potrebbe reinserirsi nella trattativa.

Nandez invece è nel mirino della Juventus.

I bianconeri aggiungerebbero anche il laterale Di Pardo (ma l'operazione potrebbe concludersi comunque) e l'attaccante Brunori, lo scorso anno al Palermo. Reparto offensivo da rinforzare viste le partenze di Joao Pedro, Keita, Pereiro e forse anche Pavoletti. Il Cagliari segue Coda del Lecce e Lapadula del Benevento. In stallo la trattativa per il passaggio di Bellanova all'Inter. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna