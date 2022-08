Calcio:Cagliari,in arrivo trequartista Falco da Stella Rossa - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 AGO - Ultimi movimenti per il mercato del Cagliari a meno di una settimana dallo stop dell'1 settembre: in arrivo dalla Stella Rossa il trequartista del Lecce Filippo Falco, classe 1992. Il giocatore ha risolto il contratto con la squadra di Belgrado ed ora è pronto a mettersi a disposizione del suo vecchio allenatore Fabio Liverani. Falco potrebbe essere in Sardegna giá all'inizio della prossima settimana per firmare un triennale con il club rossoblu.

Una mossa che dovrebbe essere il preludio a qualche altra cessione: in uscita Desogus e forse anche Pereiro. Intanto il Cagliari ha sfoltito la rosa con due cessioni. L'ultima è quella di Faragò che si trasferisce al Como a titolo definitivo.

Lascia la maglia rossoblu dopo 106 presenze e cinque gol. Ceduto in prestito anche il difensore Salvatore Boccia, alla Turris del suo ex allenatore della Primavera rossoblu Canzi. (ANSA).



