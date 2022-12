Calcio: Cagliari, esonerato Liverani - Sardegna

Ora è ufficiale: il Cagliari ha esonerato il tecnico Fabio Liverani. Sollevati dall'incarico anche il vice allenatore Cesare Bovo, i collaboratori tecnici Federico Fabellini, Giuseppe Cappello (match analyst) e il preparatore atletico Maurizio Cantarelli. "La società - si legge nella nota del club pubblicata sul sito internet - augura a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera. Dalla ripresa dell'attività, con l'allenamento pomeridiano di mercoledì e l'inizio del ritiro ad Asseminello, la squadra sarà temporaneamente affidata a uno staff tecnico interno coordinato dal club manager Roberto Muzzi". Per la sostituzione di Liverani c'è per ora solo un nome, quello di Claudio Ranieri. Se si dovesse trovare l'accordo prima di Natale, il mister delle due promozioni di fila dalla Serie C alla A dell'89 e del 90, potrebbe essere sulla panchina rossoblù già dalla gara di Santo Stefano con il Cosenza alla Unipol Domus.

Fonte: Ansa Sardegna