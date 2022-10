Calcio: Cagliari-Brescia, tensione tra tifosi a fine partita - Sardegna

Momenti di tensione al termine della partita tra Cagliari e Brescia alla Domus. Le due tifoserie se le erano giurate durante tutta la gara. Ma sembravano i classici cori, con tanto di invito a scontrarsi "a mani nude", che di solito non hanno seguito anche per la massiccia presenza delle forze dell'ordine. Dopo il triplice fischio dell'arbitro, peró, mentre i supporter bresciani si stavano infilando sui bus in direzione aeroporto, alcuni tifosi rossoblu si sono avvicinati ai mezzi. E sono volati insulti e minacce, questa volta a distanza ravvicinata.

Alcuni ultrà del Brescia, pronti a raccogliere l'invito allo scontro, hanno tergiversato al momento di salire nei pullman.. E secondo alcuni testimoni, alcuni sarebbero riusciti a scendere per scontrarsi con i rivali cagliaritani. La presenza delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa ha scongiurato i contatti tra le due fazioni. Molti disagi però per gli automobilisti che stavano lasciando lo stadio, con il traffico bloccato all'altezza di Ponte Vittorio proprio per consentire ai bus con i tifosi del Brescia di raggiungere l'asse mediano senza ulteriori intralci.



Fonte: Ansa Sardegna