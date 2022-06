Calcinacci da cavalcavia, auto colpita sulla Sassari-Alghero - Sardegna

Si è rischiata la tragedia a fine mattinata sulla strada a 4 corsie che collega Sassari e Alghero. Un'auto che viaggiava in direzione Sassari è stata colpita da calcinacci che si sono staccati da uno dei cavalcavia che attraversano la carreggiata. L'auto è stata colpita sul parabrezza e la prontezza di riflessi del conducente ha evitato il peggio. Le persone che viaggiavano sulla macchina sono rimaste illese. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Sassari, personale Anas e i Vigili del fuoco. La corsia di destra della carreggiata è stata chiusa in quel tratto per permettere ai Vigili di mettere in sicurezza la struttura ed evitare ulteriori rischi agli automobilisti.

Fonte: Ansa Sardegna