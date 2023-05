Calciatori di Oristano e Ruinas convocati nella Nazionale sperimentale Under 15 dilettanti

Oristano

Mattia Crobu e Fabio Zucca giocano nel Simba di Gianfranco Matteoli

Ancora una grande soddisfazione per il Simba di Palmas Arborea e per il suo responsabile del settore giovanile, Gianfranco Matteoli. Due calciatori sono stati convocati nella Nazionale sperimentale Under 15 dilettanti. Si tratta di Fabio Zucca di Ruinas e Mattia Crobu di Oristano.

Il raduno, che vede protagonisti i ragazzi nati nel secondo semestre del 2008, si è tenuto oggi, al centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa, a Roma.

Insieme a loro è partito per il Lazio anche un altro sardo, Alessandro Giordo del Latte Dolce.

Mattia Crobu è un terzino destro veloce e aggressivo sull’uomo. È un difensore anche Zucca, che ha dalla sua temperamento e piedi da centrocampista.

La Lega Nazionale Dilettanti ha inaugurato un nuovo percorso nel progetto di valorizzazione dei giovani calciatori avviando una rappresentativa sperimentale per gli Under 15 nati nel secondo semestre dell’anno.

Martedì, 30 maggio 2023