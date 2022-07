Subito dopo sono arrivati anche un medico di base e la guardia medica, insieme al 118 di Ales. L’uomo, originario di Mogoro, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato in Terapia intensiva. Fortunatamente oggi le sue condizioni di salute sono buone.

Emergenza superata in Marmilla durante una partita di un torneo over 40

La rosa dell'Ac Ales over 40

“Sono felicissimo che tutto sia andato a buon fine”, ha detto il sindaco di Ales, Francesco Mereu, che è anche consigliere regionale del Comitato sardo della Figc. “Ci tengo a ringraziare i giocatori, i dirigenti e i soccorritori che sono intervenuti prontamente e hanno evitato una tragedia. Un ringraziamento va in particolare all’assessore comunale e dirigente dell’Ales, Fabrizio Collu, per aver messo in moto la macchina dei soccorsi”.

Francesco Mereu

